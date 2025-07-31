В кодекс вводится новое понятие "счет цифрового рубля Федерального казначейства"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении нормативного правового регулирования открытия и функционирования счета цифрового рубля Федерального казначейства в целях интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

В кодекс вводится новое понятие "счет цифрового рубля Федерального казначейства". Закрепляются полномочия Банка России по обслуживанию такого счета и предоставлению услуг на платформе цифрового рубля без взимания платы.

Кроме того, закрепляется расширение полномочий Федерального казначейства в связи с внедрением цифрового рубля (представление распоряжения о переводе цифровых рублей со счета Федерального казначейства).

Также устанавливаются: возможность участников системы казначейских платежей проводить расчеты с использованием цифрового рубля, особенности проведения операций с цифровым рублем, связанные с переводом цифровых рублей, пополнением счета цифрового рубля и перечислением в бюджеты бюджетной системы РФ доходов, поступивших в цифровых рублях, особенности исполнения федерального бюджета в 2025 году с использованием счета цифрового рубля Федерального казначейства по ограниченному перечню расходов, утверждаемому правительством по согласованию с ЦБ.