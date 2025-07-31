Выплата будет производиться работодателем в течение второго и третьего месяца после увольнения сотрудника и до его трудоустройства, если он обратился в службу занятости населения в течение 14 рабочих дней со дня увольнения

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому сокращенные на основной работе сотрудники-совместители смогут получать выплату за период предполагаемого трудоустройства.

Раньше при сокращении штата или ликвидации организации выплату за период предполагаемого трудоустройства могли получать работники, которые на момент увольнения и на время трудоустройства не работали по совместительству. Теперь закон закрепляет в Трудовом кодексе такие же права и для работников-совместителей, уволенных с основного места работы в связи с сокращением штата или ликвидацией организации, если такие работники не трудоустроены более одного месяца.

Выплата будет производиться работодателем в течение второго и третьего месяца после увольнения сотрудника и до его трудоустройства, если он обратился в службу занятости населения в течение 14 рабочих дней со дня увольнения.