Американский лидер отметил, что в течение этого срока стороны продолжат переговоры о соглашении

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум, по итогам которого стороны договорились продлить на 90 дней действующие торговые договоренности между странами, а также вести переговоры по торговле.

"Мы договорились продлить на 90 дней точно такое же соглашение, как и в последний короткий период, а именно: Мексика будет продолжать платить пошлины 25% из-за фентанила, 25% на автомобили и 50% на сталь, алюминий и медь. Кроме того, Мексика согласилась немедленно отменить свои многочисленные нетарифные торговые барьеры", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Американский лидер отметил, что в течение следующих 90 дней стороны продолжат вести переговоры о торговом соглашении. Кроме того, он добавил, что США и Мексика продолжат сотрудничество по пресечению контрабанды наркотиков и нелегальной миграции через границу.

В свою очередь Клаудия Шейнбаум назвала телефонный разговор с хозяином Белого дома "очень хорошим". "Нам удалось избежать повышения пошлин, запланированного на завтра, и мы договорились о 90-дневном периоде для выработки долгосрочного соглашения на основе диалога", - написала Шейнбаум на своей странице в соцсети X.

12 июля президент Трамп опубликовал в Truth Social направленное в адрес Шейнбаум письмо, в котором сообщил о введении с 1 августа 30-процентных пошлин на товары из Мексики, импортируемые в США. Как утверждал он, республика сделала недостаточно, чтобы предотвратить распространение картелями наркотиков в США и контрабанду фентанила.