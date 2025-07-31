Документ предусматривает установление принципа выдачи лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и на розничную продукцию при оказании услуг общественного питания

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий установление принципа выдачи лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и лицензии на розничную продукцию при оказании услуг общественного питания на каждый отдельный торговый объект или объект общепита.

Кроме того, закон устанавливает мораторий до 1 апреля 2027 года на выдачу новых лицензий на производство, хранение и поставку этилового спирта, а также на производство спирта для фармацевтических субстанций.

До вступления закона в силу в случае аннулирования или приостановления лицензии лицензиат лишался права продажи алкоголя во всех объектах, указанных в лицензии, даже если нарушение выявлено только в одном объекте.