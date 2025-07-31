По словам госсекретаря Министерства экономического развития и цифровизации Кристины Чебан, у США должен был быть более индивидуальный подход к Молдавии, поскольку товарооборот между двумя странами находится на очень низком уровне

КИШИНЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Молдавия запросила у Торгового представителя США (USTR) отсрочку применения пошлины в 25% на свои товары, а также возможность обсудить специальные условия в торговле. Об этом заявила госсекретарь Министерства экономического развития и цифровизации Кристина Чебан в эфире Radio Moldova.

"Мы запросили льготный период, более продолжительный срок для [начала] применения этих тарифов, чтобы иметь возможность обсудить с американской стороной возможное двустороннее соглашение или договоренность", - сказала Чебан. По ее словам, у США должен был быть более индивидуальный подход к Молдавии, поскольку товарооборот между двумя странами находится на очень низком уровне. Тем не менее, считает госсекретарь, это ударит по молдавским виноделам, производителям концентрированных соков и другой продовольственной продукции.

Как заявила Чебан, ранее в результате переговоров Молдавии удалось добиться снижения планирующейся таможенной пошлины с 31% до 25%. По данным молдавских властей, в прошлом году США заняли 14-е место среди торговых партнеров Республики Молдова с долей в 2,5% от всего объема внешней торговли. За последние месяцы экспорт в США сократился на 40%.