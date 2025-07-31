Эксперт Одаки: ЕС не сможет выполнить обещание по закупке энергоресурсов США

Аналитик добавил, что ЕС при увеличении закупок сжиженного природного газа может нарастить импорт примерно на $30 млрд, однако это все равно не приблизит Брюссель к заявленной цели в закупке на $750 млрд

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Обещание Еврокомиссии закупить американские энергоносители на $750 млрд в течение трех лет выглядит нереалистично. Об этом говорится в переданном ТАСС комментарии аналитика консалтинговой компании Rystad Energy Масанори Одаки.

"Обещание Евросоюза увеличить [закупки] до $750 млрд в течение трех лет многими рассматривается как нереалистичное, что создает атмосферу неуверенности на рынке, - сказал он. - Цель $750 млрд вызвала большой скепсис". Аналитик добавил, что ЕС при увеличении закупок сжиженного природного газа может нарастить импорт примерно на $30 млрд, однако это все равно не приблизит Брюссель к заявленной цели. Общий объем энергетического экспорта США в ЕС по итогам прошлого года оценивается примерно в $75 млрд.

Одака отметил, что в 2024 году доля США в импорте СПГ ЕС составляла 43%. В 2025 году на сегодня этот показатель вырос до 55,5%. Однако эксперт указал, что дальнейшее увеличение поставок СПГ, вероятно, приведет к снижению цен на топливо. "Это означает, что ЕС будет необходимо импортировать значительно большие объемы только ради поддержания текущего уровня расходов, не говоря уже о том, чтобы [закупать] на $250 млрд ежегодно", - подчеркнул он.

"Другие американские энергоносители, такие как сырая нефть и нефтепродукты, которые составляли 16% [общего] импорта нефтепродуктов ЕС в 2024 году, сталкиваются с похожими практическими ограничениями. Перерабатывающие мощности и особенности продукта сдерживают потенциал для значительного увеличения импорта, в то время как уголь и ядерное топливо занимают еще меньшую долю в энергетическом импорте ЕС", - заключил Одака.

27 июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% примерно на 75% европейского импорта, вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. Взамен ЕК пообещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.