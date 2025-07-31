На базе этих активов Atlas создал компанию Orion Steel

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сделка по продаже североамериканского бизнеса Evraz инвестфонду Atlas закрыта. Об этом говорится в сообщении компании.

"В дополнение к объявлению, опубликованному Evraz plc 27 июня 2025 года, о продаже североамериканского бизнеса компании одной или нескольким организациям, полностью принадлежащим фондам, управляемым Atlas FRM LLC (действующей под брендом Atlas Holdings LLC), компания с удовлетворением подтверждает завершение продажи в дату настоящего объявления", - отмечается в сообщении Evraz.

На базе этих активов Atlas создал компанию Orion Steel, говорится в сообщении фонда.

Компания Atlas со штаб-квартирой в Коннектикуте инвестирует в промышленные и производственные предприятия по всему миру в определенных секторах, включая сталелитейную промышленность.

В августе 2022 года группа Evraz заявила о намерении продать североамериканский дивизион.

Evraz North America (ENA) - вертикально-интегрированный производитель стальной продукции для железнодорожного, энергетического, промышленного и строительного рынков в Северной Америке.