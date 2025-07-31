Лимит страховки по сберегательным сертификатам увеличили вдвое

Закон предусматривает увеличение максимального лимита страхового возмещения в системе обязательного страхования до 2,8 млн рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Лимит страховых выплат по сберегательным сертификатам на срок свыше трех лет увеличили вдвое - до 2,8 млн рублей. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.

Документ предусматривает увеличение максимального лимита страхового возмещения в системе обязательного страхования до 2,8 млн рублей (с 1,4 млн рублей) по вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами, сроком более трех лет. Возмещение по указанному виду вкладов выплачивается отдельно от возмещения по другим видам вкладов.

В пояснительной записке правительства РФ отмечалось, что предусмотренные изменения будут способствовать привлечению в банковский сектор долгосрочных ресурсов, необходимых для финансирования приоритетных трансформационных проектов, повысят привлекательность сберегательных сертификатов для населения.