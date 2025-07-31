Согласно изменениям, к экономически значимым обществам относятся профессиональные участники рынка, если они одновременно управляют активами на сумму свыше 400 млрд рублей и обслуживают не менее 300 тыс. клиентов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым уточняются условия признания хозяйственных обществ экономически значимыми организациями (ЭЗО).

Согласно изменениям, к экономически значимым обществам относятся профессиональные участники рынка, если они одновременно управляют активами на сумму свыше 400 млрд рублей и обслуживают не менее 300 тыс. клиентов. Дополнительно требуется, чтобы такой участник входил в одну корпоративную группу с основным обществом, включенным в перечень значимых компаний. Правительство сможет включать в перечень значимых организаций те дочерние структуры, более 50% акций которых принадлежат иностранному холдингу, временно лишенному права голоса или управления.

Срок заморозки корпоративных прав иностранных владельцев продлен до 31 декабря 2026 года. Установлен порядок, по которому граждане и резиденты России, владеющие акциями таких компаний через посредников, обязаны до конца следующего года переоформить свои права и стать прямыми владельцами. Нерезиденты из дружественных стран также могут перейти на прямое владение, но это необязательно. Возможна передача права переоформления третьему лицу, однако оформление должно быть завершено до окончания срока заморозки. Для расчета доли косвенного владения учитывается структура капитала, зафиксированная на дату судебного решения о введении заморозки.

Порядок исключения из перечня ЭЗО

Истечение срока, на который осуществление иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации было приостановлено, или принятие арбитражным судом решения о возобновлении осуществления корпоративных прав, принадлежащих иностранной холдинговой компании, не является основанием для исключения хозяйственного общества из перечня экономически значимых организаций.

Уточняется порядок вступления в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации (вносимые в него изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 4 сентября 2023 года).

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.