Прибытие Airbus A320 саудовского лоукостера Flynas в Москву ожидается в 14:00

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Запуск прямых регулярных авиарейсов между Саудовской Аравией и Россией состоится 1 августа, до настоящего времени регулярные рейсы между двумя странами не осуществлялись.

Так, 1 августа в Москву прилетит первый регулярный рейс из Саудовской Аравии. Его выполнит саудовский лоукостер Flynas по маршруту Эр-Рияд - Внуково. Прибытие воздушного судна Airbus A320 в Москву ожидается в 14:00.

Flynas может выполнять рейсы четыре раза в неделю, начиная с 1 августа до конца текущей весенне-летней навигации (25 октября), на самолетах Airbus A320/330.

Как отмечал замминистра транспорта Владимир Потешкин, запуск прямого воздушного сообщения между странами стал возможным благодаря трехлетней совместной работе Минтранса РФ и Росавиации с коллегами из Саудовской Аравии, при активной поддержке Совета Федерации и Генеральной прокуратуры. Итогом работы стала выдача Росавиацией разрешения авиакомпании Flynas на выполнение регулярных рейсов по маршруту Эр-Рияд - Москва.

Авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией было прервано в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. После отмены строгих ограничений прямые рейсы между странами не были возобновлены из-за низкого спроса на туристические поездки.

В мае 2025 года Ассоциация туроператоров России сообщила, что Саудовская Аравия впервые вошла в тройку крупнейших зарубежных рынков российского въездного туризма. В первом квартале 2019 года Россию посетили всего 210 саудовских подданных. В первом квартале 2025 года их число увеличилось в 47 раз - до 9,9 тыс. Королевство также стало абсолютным лидером по темпам роста въездного турпотока в Россию (+65,2% по сравнению с первым кварталом 2024 года).