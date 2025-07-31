В отчетном году министерство значительно перевыполнило план по доходам, отметили в СП

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минцифры значительно перевыполнило план по доходам, перечислив в федеральный бюджет за 2024 год 331,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты РФ.

"Счетная палата проверила, как в 2024 году исполняло бюджет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Проверка показала, что в отчетном году министерство значительно перевыполнило план по доходам, перечислив в федеральный бюджет 331,9 млрд рублей, или 182,9% от прогноза", - сказано в сообщении Счетной палаты. Сверхплановые доходы, как отмечается, были получены за счет части прибыли подведомственных федеральных государственных унитарных предприятий, отчислений операторов связи в резерв универсального обслуживания, а также добровольных взносов в государственный бюджет при проведении операций с российскими ценными бумагами. Расходы же исполнены министерством на уровне 99,98%, или в сумме 359,5 млрд рублей. Согласно сообщению, высокие показатели кассового исполнения были достигнуты в том числе по итогам реализации госпрограммы "Информационное общество" и национальной программы "Цифровая экономика".

При этом по итогам анализа госпрограммы Счетная палата отметила необходимость сокращения объема вносимых в нее изменений, а также исключения корректировок в конце 2024 года и увеличения количества показателей с положительной динамикой.

Также в результате проверки были выявлены несколько нарушений и недостатков в деятельности Минцифры при исполнении бюджета. В частности, было обнаружено недостаточное осуществление контроля за достижением юридическими лицами установленных результатов в рамках предоставления им бюджетных инвестиций. Согласно результатам проверки, "Почта России" не выполнило до 31 декабря 2024 года задачу по модернизации 773 отделений почтовой связи. По состоянию на 1 января 2025 года модернизация была проведена лишь в 680 отделениях. Кроме того, в ходе проверки были зафиксированы отдельные нарушения порядка и условий предоставления субсидий, порядка формирования государственных заданий, а также требований законодательства в сфере закупок.

Позиция Минцифры

Как сообщили журналистам в пресс-службе министерства, Минцифры постоянно следит за эффективным расходованием бюджетных средств по всем направлениям работы министерства.

В министерстве пояснили, что формирование показателей госпрограммы "Информационное общество" и нацпрограммы "Цифровая экономика" происходит в строгом соответствии с методологией и утвержденными плановыми значениями, а количество изменений в четвертом квартале связано с необходимостью приведения паспортов государственной и национальной программ в соответствие с планом расходования средств федерального бюджета.

Что касается "Почты России", Минцифры осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных инвестиций, проводит оценку исполнения компанией установленных показателей по отремонтированным отделениям, говорится в ответе, а при нарушении сроков завершения ремонта почтовых отделений "Почта России" уплачивает штраф. "Такая оценка еще продолжается и будет завершена осенью", - добавили в министерстве.

"Минцифры продолжит и дальше внимательно следить за достижением целевых показателей, соблюдением сроков исполнения и эффективным использованием бюджетных средств. Работа по улучшению качества цифровых и почтовых услуг будет продолжена в тесном взаимодействии с профильными организациями, с учетом оценки Счетной палаты", - заключили в министерстве.