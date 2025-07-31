Всего агентство перечислило в федеральный бюджет 303,4 млн рублей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) перевыполнило план по доходам, перечислив в федеральный бюджет 303,4 млн рублей за 2024 год. Об этом говорится в заключении Счетной палаты о результатах проверки исполнения федерального закона "О бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

"Проверка показала, что в отчетном году агентство перевыполнило план по доходам, перечислив в федеральный бюджет 303,4 млн рублей, или 134,4% от прогноза. В основном превышение связано с возвратом остатков субсидий (грантов) прошлых лет", - говорится в заключении.

Счетная палата отмечает, что расходы Росмолодежи исполнены на высоком уровне - 99,7% или 57,9 млрд рублей. Так, в структуре расходов Росмолодежи более 80% составляют субсидии некоммерческим организациям (АНО и общественным объединениям).

При этом дебиторская задолженность агентства за год снизилась на 7,3%, составив на 1 января 2025 года 4,97 млрд рублей. Счетпалата выяснила, что в основном дебиторская задолженность связана с несоблюдением грантополучателями сроков представления отчетной документации.

"В ходе проверки установлено, что в 2024 году агентством не были направлены соответствующие требования и претензии 651 грантополучателю. При отсутствии достаточных оснований Росмолодежью продлевались сроки исполнения обязательств, в том числе после установления фактов нарушения условий предоставления грантов", - говорится в материалах Счетной палаты.

Проверка также показала, что на основании недостоверных данных трех регионов Росмолодежью признаны расходы федерального бюджета на сумму 199 млн рублей. "Кроме того, выявлен ряд нарушений и недостатков, допущенных Росмолодежью при проведении инвентаризации и ведении бюджетной сметы. В частности, агентство необоснованно отразило в составе просроченной дебиторской задолженности обязательства на сумму 7,8 млн рублей, срок исполнения которых не наступил. Указанное нарушение исправлено в ходе проверки", - говорится в заключении.