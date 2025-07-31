Сумма расходов за отчетный период составила 10,2 млрд рублей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) исполнил свои расходы за 2024 год в полном объеме - на сумму 10,2 млрд рублей. Об этом говорится в заключении Счетной палаты (СП), которая проверила исполнение бюджета в этом фонде в 2024 году.

"В 2024 году фонд, как и в предыдущих двух отчетных периодах, в полном объеме исполнил свои расходы. Они составили 10,2 млрд рублей (100% утвержденных бюджетных ассигнований). Весь объем расходов федерального бюджета, предусмотренный фонду, направлялся на предоставление субсидий на иные цели (9,5 млрд рублей) и на финансовое обеспечение госзадания (722,4 млн рублей)", - сказано в заключении.

Счетная палата отметила, что плановые результаты и контрольные точки государственных программ и федеральных проектов, ответственным за достижение которых является фонд, своевременно достигнуты. При этом дебиторская задолженность составила 33,6 млн рублей. Как выяснила СП, причиной ее образования стало неполное использование полученных целевых субсидий. В марте 2025 года остаток был возвращен в доход федерального бюджета.

"В отчетном году фонд оказал поддержку 4,3 тыс. получателям грантов. Однако анализ выявил случаи невнесения сведений об оказанной поддержке в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. Также в ходе проверки установлены отдельные нарушения при осуществлении закупок, ведении реестра федерального имущества и проведении инвентаризации", - говорится в заключении.