Реализация проекта также будет означать снос более 700 домов и церкви XI века, пишет газета

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Проект строительства третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хитроу оценивается в £49 млрд ($65 млрд). Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на генерального директора Хитроу Томаса Уолдби.

Помимо полосы длиной 3,5 тыс. м проект, представленный руководством аэропорта, также подразумевает расширение терминала 5 для обслуживания дополнительно 66 млн пассажиров ежегодно. В Хитроу полагают, что в случае реализации этого предложения число рейсов в аэропорт можно будет увеличить на 276 тыс. в год.

Отмечается, что строительство третьей полосы будет означать снос более 700 домов и церкви XI века. Кроме того, придется изменить маршрут расположенной вокруг Лондона автотрассы М25, чтобы она проходила через туннель под новой взлетно-посадочной полосой.

По словам министра финансов Великобритании Рейчел Ривс, реализация проекта, получившего одобрение правительства в январе, приведет к созданию 100 тыс. рабочих мест. Свое предложение по строительству третьей полосы в Хитроу длиной 2,8 тыс. м также внесла компания Surinder Arora. По информации The Times, по меньшей мере еще одна фирма также приняла участие в конкурсе. Теперь эти проекты будут изучены главой Минтранса Соединенного Королевства Хейди Александер.

Предполагается, что новая полоса может быть готова к эксплуатации к 2035 году в случае одобрения проекта. В то же время газета указала, что против него выступает мэр Лондона Садик Хан, угрожающий судебными исками. "Я по-прежнему против новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хитроу, поскольку это будет иметь серьезные последствия с точки зрения шума, загрязнения воздуха и достижении целей в сфере изменения климата. Меня не убеждают слова о том, что можно построить новую взлетно-посадочную полосу в Хитроу и организовать сотни тысяч дополнительных рейсов в год без существенного разрушительного эффекта для окружающей среды", - заявил Хан.

Об аэропорте

Хитроу - крупнейший аэропорт Великобритании и наиболее загруженный во всей Европе, ежегодно он обслуживает более 80 млн пассажиров и является узловым хабом для авиакомпаний British Airways и Virgin Atlantic. Ежегодное количество рейсов, которое может принимать Хитроу, ограничено 480 тыс.

Аэропортом с четырьмя пассажирскими терминалами владеет компания Heathrow Airport Holdings, которая в свою очередь принадлежит консорциуму FGP Topco. Главные акционеры FGP Topco - французская компания Ardian (32,6%), Суверенный фонд Катара (20%), Суверенный фонд Саудовской Аравии (15%), сингапурский фонд GIC (11,2%), Австралийский пенсионный фонд (11,2%) и Китайская инвестиционная корпорация (10%).