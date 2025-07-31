Apple Insider: пошлины Трампа могут обойтись Apple в почти $2 млрд

С момента введения тарифов компания уже потеряла $800 млн, а к концу текущего финансового квартала в сентябре Apple понесет убытки еще на $1,1 млрд, уточняет портал

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Таможенные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут обойтись технологическому гиганту Apple в почти $2 млрд в виде издержек к концу сентября. Об этом сообщает специализированный портал Apple Insider.

По его сведениям, с момента введения тарифов на импорт весной 2025 года компания уже потеряла $800 млн, при этом к концу текущего финансового квартала в сентябре Apple понесет убытки еще на $1,1 млрд.

Ранее абсолютное большинство гаджетов Apple, предназначенных для американского рынка, производилось в Китае, однако в последнее время технологический гигант работает над диверсификацией производства и переносит свои производственные мощности в Индию. После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно высказывал мнение, что Apple необходимо локализовать свое производство в США.

31 июля агентство PTI информировало, что решение Трампа ввести 25-процентные импортные пошлины на всю индийскую продукцию с 1 августа помешает планам Apple расширить производство аппаратов iPhone в Индии и увеличить экспорт электроники на американский рынок. На Индию приходится около 36% импорта смартфонов в США, что во многом обусловлено растущим производственным присутствием Apple в этой стране.