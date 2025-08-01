Estee Lauder продлил исключительное право на товарный знак Clinique

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder подал заявку в Роспатент на продление срока действия исключительного права на товарный знак Clinique, следует из данных Роспатента.
Таким образом, срок действия исключительного права продлен до 6 сентября 2035 года.
В марте 2022 года в Estee Lauder приняли решение полностью приостановить свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины.
Всего компания помимо производства продукции под своим основным именем владеет порядка 30 брендами по всему миру, в том числе MAC Cosmetics, Clinique, а также производит духи для модных домов DKNY и Tom Ford.