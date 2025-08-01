Estee Lauder продлил исключительное право на товарный знак Clinique

Срок действия продлен до 6 сентября 2035 года

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder подал заявку в Роспатент на продление срока действия исключительного права на товарный знак Clinique, следует из данных Роспатента.

Таким образом, срок действия исключительного права продлен до 6 сентября 2035 года.

В марте 2022 года в Estee Lauder приняли решение полностью приостановить свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины.

Всего компания помимо производства продукции под своим основным именем владеет порядка 30 брендами по всему миру, в том числе MAC Cosmetics, Clinique, а также производит духи для модных домов DKNY и Tom Ford.