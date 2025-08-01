Роскачество предупредило о рисках заказа техники из-за рубежа

Самой распространенной проблемой являются отличия в комплектации и адаптации приобретенных устройств, отметили в Центре цифровой экспертизы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Покупка техники в зарубежных интернет-магазинах имеет скрытые риски и может обернуться убытками. Об этом сообщили в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

Самой распространенной проблемой при таких покупках являются различия в комплектации и адаптации устройств. "Несоответствие вилок хотя и устраняется переходником - лишь вершина айсберга. Гораздо серьезнее, когда техника не адаптирована для российского рынка. Проблемы могут быть разными: от весов, измеряющих вес в фунтах вместо привычных килограммов, до телевизоров с ограниченным функционалом Smart TV", - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что именно неприятности с телевизорами встречаются особенно часто: отсутствие русского языка, крайне ограниченный выбор приложений и, главное, риск не найти привычные телеканалы из-за несовместимости с российской сеткой вещания.

Также при заказе техники из-за рубежа пользователи могут столкнуться с ограниченной доступностью цифровых сервисов. Например, на многие модели смартфонов, предназначенных для европейского рынка, невозможно установить приложения российских банков, не работают и сервисы государственных услуг. К тому же, инновационные технологии, например нейросети, ради которых и покупаются новые смартфоны, могут оказаться недоступными в России или иметь ограниченную функциональность. И хотя на некоторых устройствах Samsung нейросетевой помощник все еще работает, уход компании с российского рынка оставляет открытым вопрос о его дальнейшей поддержке, рассказали в Роскачестве.

Еще одна серьезная проблема, о которой часто забывают при покупке техники за рубежом - это отсутствие обновлений программного обеспечения, отмечают эксперты. Зачастую на некоторые модели смарт-телевизоров и других устройств, не предназначенных для российского рынка, обновления просто не приходят. Это касается не только Smart TV, но и сетевого оборудования, такого как роутеры и маршрутизаторы.

Последствия отсутствия обновлений могут быть весьма серьезными - это снижение производительности и нестабильная работа устройства, несовместимость с обновленными версиями сервисов и приложений, а также риск уязвимостей системы безопасности, добавили в Роскачестве.