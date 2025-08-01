Всего число таких точек общепита в городах-миллионниках достигло 17 тыс.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Количество точек общепита с летними верандами в России в 2025 году увеличилось на 41% по сравнению с прошлым сезоном. Об этом свидетельствуют данные геосервиса 2ГИС, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Число точек со столиками на улицах без навесов показали рост на 39%. Всего число заведений с летними форматами и столиками на улице в городах-миллионниках достигло 17 тыс., что на 40% превышает показатели июля 2024 года.

Лидером по приросту числа точек с верандами стал Красноярск (+79%). В тройку также вошли Пермь (+59%) и Москва (+48%). При этом в столице доля точек с верандами наиболее высока - они есть в каждом пятом заведении (19%). В Перми этот показатель составил 13%.

Рост числа столиков на улице наиболее заметен в Красноярске (+70%), Ростове-на-Дону (+68%) и Челябинске (+64%). Наименьшая динамика зафиксирована в Волгограде (+22%), Москве (+31%) и Краснодаре (+34%).