Количественные показатели отрасли достаточно впечатляющие, отметил автор научных работ в области фундаментальной экологии и охраны окружающей среды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Взрывной рост процессов климатического регулирования происходит в России в настоящее время, считает эксперт в области регулирования выбросов парниковых газов, автор научных работ в области фундаментальной экологии и охраны окружающей среды Владимир Лукин. При этом, как он заявил на сессии проходящего в Южно-Сахалинске форума "Острова устойчивого развития: климатический аспект", остается нерешенным вопрос ценообразования на углеродном рынке.

"То, что происходит в России, можно охарактеризовать как успешный, взрывной рост климатического регулирования. Действительно создана инфраструктура и, по сути, создано системное применение рыночных инструментов для декарбонизации, то есть - создан углеродный рынок. И если посмотреть количественные показатели, то они достаточно впечатляющие, они больше чем многие национальные системы торговли выбросами", - заявил Лукин.

Среди существующих проблем на углеродном рынке он отметил дефицит биржевой торговли углеродными единицами. Это, говорит эксперт, связано с тем, что в России пока что не выработан и не внедрен инструмент ценообразования на углерод.

"И вот это очень важная проблема, потому что без надежного инструмента ценообразования, нельзя использовать этот инструмент в рамках социально-экономического развития, в том числе для реализации национальной стратегии развития с низким уровнем выбросов парниковых газов", - заявил ученый.

Сахалинская область - первый регион в России, где по поручению президента России Владимира Путина проводится климатический эксперимент по установлению баланса между выбросами и поглощением парниковых газов. Одной из основных его целей является достижение углеродной нейтральности регионом к концу 2025 года, когда объем выбросов в атмосферу будет полностью компенсирован его поглощением.

О форуме

Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" проходит на Сахалине 1-2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор - Фонд Росконгресс.

В рамках мероприятия обсуждаются результаты сахалинского климатического эксперимента по достижению нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов, вопросы развития инновационной экономики, достижения технологического лидерства России, углеродного регулирования, практического применения низкоуглеродных технологий, гармонизации подходов к реализации национальной экологической политики государств ЕАЭС, ШОС и БРИКС плюс и другие.

В форуме принимают участие порядка 1,1 тыс. человек из более чем 10 стран. Это представители федеральных и региональных органов власти, государственных структур, отраслевые специалисты, ученые и представители бизнеса, общественных и молодежных организаций.