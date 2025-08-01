Необходимо дать Службе таможенного и пограничного контроля достаточно времени, чтобы внедрить тарифы, заявил представитель Белого дома телеканалу

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Новые импортные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, вступят в силу 7 августа, а не в первый день месяца, как это планировалось изначально.

"Это нельзя считать отсрочкой - нужно дать Службе таможенного и пограничного контроля США достаточно времени, чтобы внедрить эти тарифы", - заявил представитель Белого дома телеканалу CNBC в электронном письме.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с торговыми партнерами должны завершиться до 1 августа. Предполагалось, что с этой даты в США вступят в силу повышенные ставки таможенных пошлин на импорт товаров и услуг из порядка 70 стран.