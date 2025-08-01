Ретейлеры ожидают высокий спрос на новый Huawei Pura 80 Ultra

Смартфон оснащен телефотомодулем, подчеркнули в группе "М.Видео - Эльдорадо" и МТС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские ретейлеры ожидают высокого интереса россиян к новой модели смартфона Huawei Pura 80 Ultra, который оснащен модулем с двумя телеобъективами со сверхбольшим сенсором. Такое мнение выразили ТАСС в группе "М.Видео - Эльдорадо" и МТС.

"Доля флагманских смартфонов китайских брендов увеличилась на треть за последние полгода. В число лидеров продаж традиционно входит серия Pura, поэтому уверены, что новинка уже по итогам первых месяцев с момента появления сможет занять высокую долю", - рассказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

В свою очередь коммерческий директор "М.Видео - Эльдорадо" Сергей Уваров отметил, что предыдущая модель серии Huawei Pura 70 оказалась на 35% популярнее своего предшественника. "Серия Pura 80 - это не просто продолжение легендарной линейки, а важный шаг вперед, отражающий эволюцию пользовательского опыта. Мы уверены, что эти устройства займут достойное место на рынке и будут востребованы у самой широкой аудитории", - добавил он.

По словам ведущего аналитика Mobile research group Эльдара Муртазина, в России линейка смартфонов будет популярна за счет правильного ценового позиционирования в сегменте. "Они будут одни из самых доступных смартфонов в соотношении цена - качество", - отметил он в беседе с ТАСС.

Предзаказ на смартфоны начался с 1 августа. Huawei Pura 80 Ultra доступен для покупателей в золотом и черном цветах, а Pura 80 Pro - в красном, белом и черном. Обе модели оснащены мощными камерами с двумя объективами и большими датчиками, которые позволяют увеличивать снимки в 3,7 и 9,4 раза. Кроме того, есть режим портрета с 10-кратным увеличением и ночной режим. Смартфоны также оснащены функцией быстрого поиска информации, которая активируется при удержании экрана двумя пальцами. Также оба смартфона имеют умную кнопку для активации голосового помощника Алисы с улучшенными функциями.

В магазинах МТС и "М.Видео - Эльдорадо" версия Pura 80 Ultra будет стоить 139 999 рублей, а Pura 80 Pro - 89 999 рублей.