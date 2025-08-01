Специалисты работают над модернизацией двух газораспределительных станций, сообщили в компании "Черноморнефтегаз"

ЛУГАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Уровень газификации муниципалитетов Луганской Народной Республики составляет почти 70%, сообщили ТАСС в компании "Черноморнефтегаз" (ЧМНГ).

"Уровень газификации региона - 68,5%", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном гендиректором ЧМНГ Валерием Братковым.

В компании сообщили, что на данный момент специалисты работают над модернизацией двух газораспределительных станций: на них заменят устаревшее оборудование, а также благоустроят прилегающую территорию.

В ЧМНГ отметили: в целом газовое оборудование ЛНР находится "в технически исправном состоянии", поскольку специалисты компании "выполняют профилактические регламентные работы, которые позволяют поддерживать работоспособность оборудования". Кроме того, специалисты готовят газовое хозяйство региона к предстоящему отопительному сезону. "В состав мероприятий по подготовке "Луганскгаз" филиала ООО "ЧМГ" к ОЗП (осенне-зимний период - прим. ТАСС) входят работы по техническому обслуживанию и ремонту газовых сетей, зданий и сооружений, систем отопления, технологического оборудования, приборов, специальной техники, средств измерений и систем пожарной безопасности", - рассказали в компании.

28 июля в ЧМНГ сообщали ТАСС, что часть населенных пунктов в Северодонецкой агломерации в ЛНР и город Попасная по-прежнему остается без газоснабжения из-за обстрелов со стороны ВСУ. Сроки восстановления не определены.

Компания "Черноморнефтегаз" работает в ЛНР с 1 июля 2024 года. В 2024 году в республике провели реорганизацию газовой отрасли: имущественный комплекс газотранспортной системы ЛНР, ранее эксплуатируемый госпредприятием "Луганскгаз", разграничили в федеральную собственность и передали во временное безвозмездное пользование компании "Черноморнефтегаз". В июле 2024 года глава ЛНР своим распоряжением определил "Черноморнефтегаз" региональным оператором газификации и единым поставщиком природного газа на территории республики.