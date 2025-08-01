Служба доходов министерства финансов Грузии сообщает, что ввоз и вывоз товаров международными перевозчиками, а также таможенные процедуры в отношении физических лиц, желающих пересечь государственную границу, осуществляются бесперебойно

ТБИЛИСИ, 1 августа. /ТАСС/. Таможенно-пропускной пункт "Дарьяли", расположенный на границе с Россией, закрытый из-за опасности схода оползня, заработал в штатном режиме. Об этом говорится в заявлении службы доходов Министерства финансов Грузии.

"Таможенно-пропускной пункт "Казбеги" ("Дарьяли" - прим. ТАСС) продолжил работать в обычном режиме. Служба доходов министерства финансов сообщает, что ввоз и вывоз товаров международными перевозчиками, а также таможенные процедуры в отношении физических лиц, желающих пересечь государственную границу, осуществляются бесперебойно, при полной нагрузке", - говорится в заявлении.

МВД Грузии 31 июля сообщило, что эвакуировало сотрудников таможенно-пропускного пункта, расположенного на грузинско-российской границе, из-за повышения уровня воды в долине Девдоракского ледника. Позже из-за опасности схода оползня департамент автомобильных дорог закрыл проезд к границе с РФ. 1 августа утром движение автомобилей было восстановлено.