Как пишет издание, Евросоюз предпринимает попытки смягчить критику за взятые на себя обязательства по закупке американских энергоносителей на $750 млрд за три года

БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предлагал Евросоюзу (ЕС) закупить американские энергоносители на сумму $1 трлн до конца его президентского срока в обмен на снижение пошлин на европейские товары в размере 30%, которыми он угрожал Брюсселю. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга.

"Сначала цифры были довольно реалистичными, а потом президент сказал: "Я думаю, вам следует закупить [энергоресурсы] на $1 трлн в течение моего [президентского] срока". В итоге они остановились на $750 млрд, хотя и эта сумма вам может показаться огромной", - заявил собеседник издания.

Между тем, как пишет издание, ЕС предпринимает попытки смягчить критику за взятые на себя обязательства по закупке американских энергоносителей на $750 млрд за три года, поскольку даже эта сокращенная сумма вызвала обеспокоенность рыночных аналитиков и сторонников "зеленой" повестки. Как утверждается в распространенной чиновниками Еврокомиссии (ЕК) пояснительной записке, итоговая сумма установлена с учетом "тщательной и обоснованной оценки", в нее включены также инвестиции в энергетические технологии, ядерную энергетику и сферу услуг в отрасли.

27 июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% примерно на 75% европейского импорта вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые ранее угрожал ввести Белый дом. Взамен ЕК пообещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США. Politico назвала обещание ЕС фантастическим, выступив с оценкой, что реализовать его будет практически невозможно.