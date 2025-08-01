Экс-главу ИЭРТ Магнушевскую назначили замгендиректора РЖД

Она заменит Дмитрия Мурева, который займет пост гендиректора Федеральной грузовой компании

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Ирина Магнушевская назначена замгендиректора "Российских железных дорог" (РЖД), ранее занимавший эту должность Дмитрий Мурев назначен гендиректором Федеральной грузовой компании (ФГК, "дочка" РЖД). Об этом сообщили в холдинге.

"Ирина Магнушевская назначена заместителем генерального директора РЖД - начальником Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО). Соответствующее решение одобрил совет директоров компании", - говорится в сообщении. В ее обязанности будут входить вопросы коммерческой деятельности компании в области грузовых перевозок.

Как рассказали в РЖД, Магнушевская работает на железнодорожном транспорте более 25 лет. Ранее была первым заместителем начальника Красноярской железной дороги по экономике и финансам, затем заместителем начальника департамента экономики РЖД. С 2022 года возглавляла Институт экономики и развития транспорта (ИЭРТ, "дочка" РЖД).