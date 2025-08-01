Решение приняли по предписанию ФАС

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Тарифы на водоснабжение, водоотведение и тепло снизил департамент по тарифам Новосибирской области после предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ранее ведомство выяснило, что регулятор заложил в ставки необоснованные расходы, сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

"В результате исключения необоснованных средств с 1 июля 2025 года для всех категорий потребителей тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения снизились на 4,09%, тарифы в сфере теплоснабжения - от 3,22% до 13,34%", - сообщили в ведомстве.

В ФАС уточнили, что таким образом департамент по тарифам региона исполнил предписания, которые были выданы по результатам плановой проверки. Как выяснили специалисты антимонопольной службы, в тарифы были заложены необоснованные расходы в размере 2,7 млрд рублей. "Часть расходов орган исключил из состава необходимой валовой выручки регулируемых организаций 2025 года в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также обращения с твердыми коммунальными отходами", - добавили в пресс-службе. Уточняется, что остальную часть регулятор исключит при установлении тарифов на следующие периоды. Ранее ФАС выдала подобные предписания властям ряда других регионов

С 1 июля 2025 года тарифы на коммунальные услуги в Новосибирской области выросли в среднем на 11,9%, предельный индекс по всем услугам составит 13,5%.