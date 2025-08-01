Курс юаня к рублю рос на 1,15 копейки

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,75%, до 2 752,59 пункта, индекс РТС также рос на 0,75% - до 1 079,64 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 1,15 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,109 рубля.

К 10:16 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на отметке в 2 747,28 пункта (+0,55%), индекс РТС составлял 1 077,56 пункта (+0,55%). В это же время курс юаня замедлил рост и был на уровне 11,102 рубля (+0,45 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,53% и находился на уровне 2 746,57 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.