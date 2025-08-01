Чистая прибыль "ТГК-2" в I полугодии по РСБУ снизилась на 22,4%

Прибыль от продаж снизилась на 14,8%, до 3,52 млрд рублей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Территориальной генерирующей компании №2" (ТГК-2) по итогам января - июня 2025 года составила 1,88 млрд рублей, что на 22,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из отчета компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Выручка в I полугодии выросла на 4,8%, до 28,2 млрд рублей. Валовая прибыль составила 3,62 млрд рублей (-14,2%). Прибыль от продаж снизилась на 14,8%, до 3,52 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения составила 2,39 млрд рублей, что на 21,5% меньше, чем за шесть месяцев 2024 года. Себестоимость продаж за отчетный период достигла 24,57 млрд рублей (+8,4%).

О компании

В июле 2024 года президент России Владимир Путин распорядился передать находящийся в собственности РФ пакет акций ТГК-2 в доверительное управление компании "Газпром энергохолдинга" "Центрэнергохолдинг". Речь идет о передаче пакета более чем в 84%.

В 2023 году вступило в силу решение Ленинского районного суда Ярославля об обращении в доход государства принадлежавших бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву более 83% акций ТГК-2 стоимостью около 80 млрд рублей.