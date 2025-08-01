Один из лидеров проевропейского блока партий "Альтернатива" подчеркнул, что у всех реальных поставщиков, которые могли поставить газ по более дешевой цене, власти отобрали лицензии, оставив на рынке только свою компанию "Энергоком"

КИШИНЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Молдавия покупает российский газ втридорога через европейских посредников, несмотря на заверения президента Майи Санду и ее правительства в том, что они избавили страну от зависимости от России. Об этом заявил бывший генеральный прокурор, один из лидеров проевропейского блока партий "Альтернатива" Александр Стояногло.

"Мы покупаем тот же российский газ через посредников - втрое, а то и вчетверо дороже. Вот это проблема. Это не энергетическая безопасность, а чистое разорение: люди - без денег, экономика уничтожена. <...> Теперь нам говорят: "К зиме готовы, закупили 50% объемов". По какой цене? Коммерческая тайна. То есть покупают на наши деньги, но условия держат в секрете от нас же", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что у всех реальных поставщиков, которые могли поставить газ по более дешевой цене, власти отобрали лицензии, оставив на рынке только свою компанию "Энергоком". Стояногло выразил недоумение, что на это "закрывают глаза" западные консультанты Санду и ее правительства. "Мы живем в открытом мире, где выбор есть. Но в Молдове газ покупают зимой - как валенки, в самый пик цен", - констатировал бывший генпрокурор.

Молдавия переживает энергетический кризис после прихода к власти Санду и ее партии. В 2021 году тарифы на газ увеличились в семь раз, что привело к инфляции, которая превысила 30% в годовом исчислении, и спровоцировало акции протеста. В этой ситуации правительство заявило, что избавилось от зависимости от "Газпрома", и засекретило от населения закупочные цены на газ. Со своей стороны, "Газпром" прекратил поставки в Молдавию с начала января 2025 года после истечения соглашения о транзите российского газа через украинскую территорию и отказа Кишинева урегулировать проблему долга за потребленное топливо.

Оппозиция возлагает ответственность за кризис на прозападное правительство, которое взяло курс на конфронтацию с Россией и разрыв отношений с "Газпромом". Бывшие президенты Игорь Додон и Владимир Воронин, экс-премьеры Василий Тарлев, Ион Кику, Владимир Филат, а также другие видные политики заявляют, что на европейских биржах Молдавия покупает сегодня все тот же российский газ, но через многочисленных посредников и дороже. Газотранспортную систему страны передали под управление румынской компании "Вестмолдтрансгаз". Результатом этого решения стало увеличение тарифа на транспортировку газа.