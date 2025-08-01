Как указывается в соответствующем заявлении итальянского надзорного ведомства Antitrust, компания, которая занимается выпуском сразу нескольких линий под маркой, ведет непрозрачную торговую политику

РИМ, 1 августа. /ТАСС/. Итальянское надзорное ведомство за конкурентоспособностью на рынке (Antitrust) оштрафовало компанию модельера Джорджо Армани на €3,5 млн. Об этом сообщило агентство ANSA.

Как указывается в соответствующем заявлении регулятора, компания, которая занимается выпуском сразу нескольких линий под маркой Armani, ведет непрозрачную торговую политику, "вводящую в заблуждение по вопросам социальной ответственности и этики". Речь идет, в частности, о гарантиях прав трудящихся на нанимаемых и вторичных предприятиях, работающих по заказам. Ранее компанию Armani Operations, подконтрольную Giorgio Аrmani S. p. A., подозревали в эксплуатации труда при организации производства ряда вида продукции.

Armani - одна из единичных итальянских марок, которые не были проданы иностранным инвесторам. Джорджо Армани, которому 11 июля исполнился 91 год, является одним из самых богатых людей Италии.