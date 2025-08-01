Предписания организациям о необходимости устранения выявленных нарушений обязательных требований выдают обычно прокурорские работники или представители других надзорных ведомств

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития и Минцифры России вместе с Генпрокуратурой до октября должны будут заняться вопросом о необходимости реестра соглашений о надлежащем устранении выявленных нарушений. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Предписания организациям о необходимости устранения выявленных нарушений обязательных требований выдают обычно прокурорские работники или представители других надзорных ведомств.

Кроме того, по поручению премьера Минпромторг с участием бизнеса должен к октябрю же проработать процедуру оповещения предпринимателей о возможности заключить с надзорными ведомствами соглашения об устранении нарушений.