Ведомства рассмотрят предложения парламентариев "об определении условий расчета стоимости воды из мелиоративных систем для пользователей, не являющихся сельхозтоваропроизводителями"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минсельхоз, Федеральная антимонопольная служба, Минприроды, Минфин и Росводресурсы должны до декабря изучить предложения Совета Федерации по расчету стоимости воды для полива на приусадебных хозяйствах. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам встречи с членами Совета палаты СФ.

Ведомства рассмотрят предложения парламентариев "об определении условий расчета стоимости воды из мелиоративных систем для пользователей, не являющихся сельхозтоваропроизводителями".

Кроме того, в рамках поддержки отечественных аграриев Минпромторг, Минсельхоз и Минэкономразвития до декабря проинформируют СФ о консультациях в ЕАЭС по введению квот на ввоз средств защиты растений.

Также до декабря Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и Минюст должны будут внести в кабмин проект техрегламента "О безопасности химической продукции", а только Минпромторг и Минэкономразвития - представить предложения об актуализации перечня видов высокотехнологичной продукции в сельском хозяйстве.