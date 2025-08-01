Всего с начала года курорт принял 4,6 млн гостей, 2,7 млн из которых - в период с мая по июнь, сообщил глава администрации курорта Андрей Прошунин

СОЧИ, 1 августа. /ТАСС/. Средства размещения Сочи загружены на сентябрь уже на 60%, сообщил глава администрации курорта Андрей Прошунин. На уровень загрузки сочинского номерного фонда в этот период повлияли, в частности, спецпредложения от отелей для семей с детьми.

В начале лета в Сочи был небольшой спад по бронированию, это было связано с прохладной для июня погодой. Восстанавливаться спрос начал в июле, также зафиксировали рост бронирований на август. Мэр Сочи сообщал ранее, что местные отельеры готовят специальные предложения для отдыхающих на вторую половину лета и осень.

"На сентябрь - октябрь забронировано уже 60% номерного фонда. Во многом этому способствовали специальные предложения от 50 ведущих отелей в виде преференций для семей с детьми и на раннее бронирование", - написал Прошунин в Telegram-канале.

Он также отметил, что на сегодняшний день загрузка отелей и санаториев Сочи приблизилась к 90% и общее число отдыхающих в городе туристов составляет 190 тыс. человек. Всего с начала года курорт принял 4,6 млн гостей, 2,7 млн из которых - в период с мая по июнь.

Об отдыхе в Сочи

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.

Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются сочинские горнолыжные курорты - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.