Швейцария продолжит попытки договориться с США о пошлинах

ЖЕНЕВА, 1 августа. /ТАСС/. Руководство Швейцарии продолжит пытаться заключить сделку с США о снижении пошлин на экспорт в размере 39%, введенных по инициативе американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится в сообщении правительства в Х.

Ранее на импорт произведенных в Швейцарии товаров в США действовала пошлина в размере 31%, которая впоследствии была снижена до 10% на время торговых переговоров.

Согласно заявлению правительства, введенный Вашингтоном дополнительный тариф "значительно отличается от проекта совместного заявления", достигнутого по итогам нескольких месяцев интенсивных переговоров между Швейцарией и США. В этой связи швейцарские власти намерены продолжать контакты с соответствующими американскими ведомствами.

"Швейцария продолжает стремиться к достижению путем переговоров с США решения [по пошлинам], которое будет соответствовать швейцарскому законодательству и обязательствам Швейцарии по международному праву", - отмечается в сообщении.

1 августа Трамп подписал указ о введении пошлин от 15% до 41% в отношении более 60 стран и Евросоюза. Они вступят в силу 7 августа. Наиболее высокие пошлины назначены для таких стран, как Ирак (35%), Сербия (35%), Швейцария (39%), Лаос (40%), Мьянма (40%) и Сирия (41%).