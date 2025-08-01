Сахалин готов работать над проектами дронов на водороде в связке со странами АТР

В числе прочего региональный центр "Крылья Сахалина" работает над универсальными безэкипажными катерами для различных исследований, для постановки гидроакустических комплексов, транспортировки, доставки грузов между островами области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Сахалинская область готова к кооперации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в разработке беспилотных аппаратов на водородном топливе. Об этом сообщил заместитель генерального директора по науке и инновациям научно-производственного центра "Крылья Сахалина" Константин Чесноков на международном форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект".

В павильоне "Сахалин экспо" на дронопорте "Пушистый", где проходит форум, представлена выставка беспилотников, в том числе первый в России гексакоптер на водородных топливных элементах, продолжительность полета которого превышает показатели других моделей в 3,5-4 раза, и безэкипажный катер.

"В части беспилотных летательных аппаратов, в части беспилотных авиационных систем на водороде - это очень востребованное направление. Государства занимаются разработкой своих систем. Мы готовы вступать в кооперацию в разработке совместных таких историй. Мы знаем, что коллеги из Китая занимаются, коллеги из Японии, которые здесь тоже у нас присутствуют сегодня, занимаются развитием направления именно транспортировки при создании таких автономных систем и транспорта, который работает на водороде", - сказал Чесноков на сессии "Водород в России: между амбициями и реальностью".

Он добавил, что в регионе планируют заняться проектом водородных беспилотных безэкипажных катеров. В числе прочего центр работает над универсальными безэкипажными катерами для различных исследований, для постановки гидроакустических комплексов, транспортировки, доставки грузов между островами Сахалинской области, над проектом большого логистического безэкипажного катера для доставки стандартного 20-футового морского контейнера.

Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" проходит на Сахалине 1-2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор - фонд "Росконгресс".

В рамках мероприятия обсуждаются результаты сахалинского климатического эксперимента по достижению нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов, вопросы развития инновационной экономики, достижения технологического лидерства России, углеродного регулирования, практического применения низкоуглеродных технологий, гармонизации подходов к реализации национальной экологической политики государств ЕАЭС, ШОС и БРИКС плюс и другие. Участие в форуме принимают порядка 1,1 тыс. человек из более чем 10 стран. Это представители федеральных и региональных органов власти, государственных структур, отраслевые специалисты, ученые и представители бизнеса, общественных и молодежных организаций.