Запуск прямых регулярных авиарейсов между государствами состоится 1 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Запуск прямого авиасообщения между РФ и Саудовской Аравией поспособствует развитию туризма и деловой активности между странами. Об этом заявил ТАСС посол королевства в Москве Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад.

1 августа состоится запуск прямых регулярных авиарейсов между Саудовской Аравией и Россией. В Москву прилетит первый регулярный рейс из Саудовской Аравии. Его выполнит саудовский лоукостер Flynas по маршруту Эр-Рияд - Внуково.

"Налаживание авиасообщения будет способствовать развитию туризма и инвестиционной активности между двумя странами, особенно с ростом числа российских туристов, которые смогут насладиться различными туристическими программами в королевстве, а также внесет вклад в развитие сферы паломничества на святые земли и активизацию предпринимательской деятельности", - отметил посол.

Дипломат также высоко оценил сотрудничество с РФ, отметив, что такое взаимодействие "соотносится с общими устремлениями к укреплению экономических и культурных связей между двумя странами".

Прибытие воздушного судна Airbus A320 в Москву ожидается в 14:00. Flynas может выполнять рейсы 4 раза в неделю, начиная с 1 августа до конца текущей весенне-летней навигации (25 октября), на самолетах Airbus A320/330.

Авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией было прервано в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. После отмены строгих ограничений прямые рейсы между странами не были возобновлены из-за низкого спроса на туристические поездки. Как отмечал замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин, запуск прямого воздушного сообщения между странами стал возможным благодаря 3-летней совместной работе Минтранса РФ и Росавиации с коллегами из Саудовской Аравии, при активной поддержке Совета Федерации и Генеральной прокуратуры. Итогом работы стала выдача Росавиацией разрешения авиакомпании Flynas на выполнение регулярных рейсов по маршруту Эр-Рияд - Москва.