Даг Форд призвал сделать все, чтобы защитить канадских рабочих, предприятия и общество

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Глава канадской провинции Онтарио Даг Форд призвал Оттаву ввести 50%-ные тарифы на американские сталь и алюминий в ответ на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины в отношении Канады с 25% до 35%.

"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить рабочих, предприятия и [наше] общество от влияния [новых американских тарифов]. Федеральное правительство должно ответить введением тарифов в размере 50% на сталь и алюминий из США", - написал Форд в Х.

Как ранее заявил премьер-министр Марк Карни, канадское правительство в ответ на новые 35%-ные пошлины США примет меры для поддержки конкурентоспособности промышленности и защиты рабочих мест. При этом власти Канады не стали объявлять о введении ответных пошлин на товары из США.

Ранее Трамп своим указом повысил с 25% до 35% пошлины в отношении Канады. Он также заявил, что заключить торговую сделку с Канадой ему будет очень сложно, потому что Оттава объявила о намерении признать Палестину.