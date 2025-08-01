Его перенесли на 22 сентября

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отложил до 22 сентября рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ на €7,5 млрд к германской Wintershall Dea, юридической фирме Aurelius Cotta и арбитрам третейского суда в Гааге, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее Генпрокуратура РФ подала иск к германской корпорации Wintershall Dea, юридической фирме Aurelius Cotta, специализирующейся на международном арбитраже и представляющей интересы германской компании, и арбитрам Постоянной палаты третейского суда в Гааге: Шарлю Понсэ (Швейцария), Хамиду Гарави (Иран, Франция) и Олуфунке Адекойя (Нигерия, Великобритания).

ГП РФ требует запретить проводить разбирательство по взысканию с России €7,5 млрд в пользу Wintershall Dea в третейском суде в Гааге. В случае неисполнения ответчиками решения Арбитражного суда Москвы Генпрокуратура просит взыскать с них в пользу РФ €7,5 млрд по курсу ЦБ РФ.

На заседании 1 августа Генпрокуратура РФ заявила частичный отказ от требований по иску, касающихся претензий к арбитру Хамиду Гарави. Он "надлежащим образом оценил сложившуюся ситуацию относительно международного трибунала, добросовестно заявил самоотвод" и с 5 мая прекратил свои полномочия арбитра по разбирательству за рубежом, отметил представитель ГП РФ. Суд удовлетворил данное заявление Генпрокуратуры.

В ходе предыдущего заседания представитель Генпрокуратуры также сообщал, что после подачи заявления в российский суд один из ответчиков - арбитр Шарль Понсэ - взял самоотвод и больше не участвует в зарубежном процессе Wintershall Dea против РФ. Кроме того, международный трибунал 13 мая приостановил разбирательство после решения суда РФ по заявлению Генпрокуратуры принять обеспечительные меры по иску, что подтверждает позицию о предвзятости характера процесса против России за рубежом.

Wintershall Dea утверждает, что лишилась возможности вести бизнес в России и вложенных инвестиций после указов президента о контрмерах на санкции, но в иске Генпрокуратуры отмечается, что после начала СВО германская корпорация сама решила прекратить сотрудничество с "Газпромом" и присоединиться к введенным санкциям в отношении России.

Ранее суд по заявлению Генпрокуратуры РФ принял обеспечительные меры по иску и обязал германскую компанию и других ответчиков приостановить разбирательство против Российской Федерации в зарубежном арбитраже. ГП РФ обосновала свое заявление об обеспечительных мерах тем, что открытое Wintershall Dea международное разбирательство против России может причинить значительный экономический ущерб государству. Прокурор указал, что Wintershall Dea удалось сформировать ангажированный состав арбитров, каждый из который является реципиентом недружественных государств, обладает тесной связью с ними, длительное время находится под влиянием их политических элит и подвержен антироссийской пропаганде.

Об участии Wintershall Dea в российских проектах

17 января 2023 года Wintershall Dea объявила о намерении покинуть Россию. Корпорация заявляла, что выйдет из активов в РФ в соответствии с действующими юридическими обязательствами и зафиксирует убыток в €5,3 млрд. Прошлой осенью Wintershall Dea сообщила, что инициировала два арбитражных разбирательства против России для защиты своих прав на российские активы. Компания заявляла, что причиной разбирательств является нарушение РФ обязательств по двустороннему договору о защите инвестиций с ФРГ и Энергетической хартии.

Wintershall Dea являлась одним из финансовых инвесторов "Северного потока - 2", выступает акционером оператора газопровода "Северный поток" (с долей в 15,5%). Кроме того, компания владела 25,01% в совместном с "Газпромом" (74,99%) проекте "Ачим девелопмент", а также вместе с "Газпромом" и австрийской OMV управляла совместным предприятием "Севернефтегазпром", разрабатывающим Южно-Русское месторождение.

Однако в 2024 году правительство РФ постановило создать российские юрлица для управления этими предприятиями без участия бывших иностранных акционеров в рамках специальных экономических мер.