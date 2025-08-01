При этом, по данным площадки, доля объема торгов по выходным дням составила 4,95%

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на "СПБ Бирже" по итогам июля 2025 года составил 133,52 млрд рублей, что на 4,92% больше, чем в июне 2025 года, сообщили в пресс-службе торговой площадки.

"Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на "СПБ Бирже" по итогам июля 2025 года составил 133,52 млрд рублей. Это на 4,92% больше, чем в июне 2025 года (127,26 млрд рублей), и в 20,85 раза превышает показатель июля 2024 года (6,4 млрд рублей)", - отмечается в сообщении.

При этом, по данным площадки, доля объема торгов по выходным дням составила 4,95% (6,61 млрд рублей) от общего объема торгов за месяц. Среднедневной объем торгов в будние дни июля составил 5,52 млрд рублей, что на 0,66% меньше чем в июне (5,55 млрд рублей). С учетом выходных дней среднедневной объем торгов составил 4,45 млрд рублей (в июне - 4,24 млрд рублей).

Также в пресс-службе отметили, что участники торгов заключили в июле 21,48 млн сделок, что на 53,33% больше по сравнению с июнем (14,01 млн сделок).

Количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов в июле увеличилось до 558,2 тыс., что на 66,67% больше, чем в июне (334,9 тыс. счетов).

В информационной системе "СПБ Биржи" размещены семь выпусков ЦФА на сумму 4,21 млрд рублей (в июне - на 5,68 млрд рублей).