Запуск прямого авиасообщения поспособствует развитию туризма и деловой активности между странами, отметил Посол королевства в Москве Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Регистрация на первый регулярный авиарейс из Москвы в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд открылась в аэропорту Внуково, вылет запланирован на 15:00 мск.

Пассажиры начали прибывать к стойке регистрации более чем за три часа до вылета, скопилась большая очередь. Среди пассажиров много граждан Саудовской Аравии, возвращающихся на родину, присутствуют также и российские туристы. Стойки регистрации украшены воздушными шарами в цветах саудовской авиакомпании Flynas, выполняющей данный рейс.

Как ранее отмечалось, авиакомпания может выполнять рейсы 4 раза в неделю, начиная с 1 августа до конца текущей весенне-летней навигации (25 октября), на самолетах Airbus A320/330. До настоящего времени регулярные рейсы между двумя странами не осуществлялись.

Посол королевства в Москве Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад заявил ТАСС, что запуск прямого авиасообщения между РФ и Саудовской Аравией поспособствует развитию туризма и деловой активности между странами.

Как отмечал замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин, запуск прямого воздушного сообщения между странами стал возможным благодаря трехлетней совместной работе Минтранса России и Росавиации с коллегами из Саудовской Аравии, при активной поддержке Совета Федерации и Генеральной прокуратуры. Итогом работы стала выдача Росавиацией разрешения авиакомпании Flynas на выполнение регулярных рейсов по маршруту Эр-Рияд - Москва.

Об авиасообщении между РФ и Саудовской Аравией

Авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией было прервано в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. После отмены строгих ограничений прямые рейсы между странами не были возобновлены из-за низкого спроса на туристические поездки.