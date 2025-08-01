Динамика цен по отдельным товарным группам была неоднородной, уточняет Нацбанк

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Цены на продовольственные товары на Украине за последние годы сблизились с ценами в странах ЕС, а по некоторым позициям превышают показатели стран-соседей. Об этом сообщается в инфляционном отчете Нацбанка Украины, опубликованном на его сайте.

"С 2016 года цены на продукты на Украине в евро выросли на 79%, тогда как в странах ЕС - на 46%. Динамика цен по отдельным товарным группам была неоднородной, как и отклонения цен на отдельные продукты на Украине от цен в странах ЕС. Например, цены на хлеб и крупы, фрукты и овощи, пресноводную рыбу остаются ниже, чем в Европе, благодаря меньшим по сравнению с ЕС затратам на сырье, труд и логистику", - говорится в отчете.

При этом цены на сливочное масло на Украине выше, чем среднеевропейские (в частности на 20-25% по сравнению с Польшей), что связано с высокой себестоимостью производства и значительной государственной поддержкой агропроизводителей в странах ЕС. "Продукция животноводства также демонстрирует подобные контрасты: свинина и молочные продукты дороже, чем польские, из-за структурных проблем отрасли и разницы в государственной поддержке, тогда как мясо птицы и яйца дешевле благодаря эффективности крупных производителей", - указывают в Нацбанке.

По данным регулятора, "в первой половине 2025 года продолжился тренд сближения украинских цен на продукты с уровнем ЕС - после временного снижения стоимости продуктов в евровом эквиваленте в результате девальвации гривны в 2023-2024 годах с начала этого года возобновилась тенденция роста". В Нацбанке также сообщили, что Украина наращивает импорт продовольствия. За первое полугодие 2025 года импорт свинины вырос в 4,4 раза, молока - в 1,6 раза, круп - на 48%, овощей - вдвое, а яблок - в 8 раз.

По данным главы финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева, уровень бедности на Украине с февраля 2022 года увеличился почти вдвое, до 37%. Официальный прожиточный минимум в 2024 году составил 2 920 гривен (около $70).