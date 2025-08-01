По словам гендиректора компании Виталия Мунирова, класс Н может занять слой высотой 300-400 м

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Новый класс H воздушного пространства для беспилотников снизит риски при одновременных полетах пилотируемых и беспилотных аппаратов. Выделение класса позволит разделить потоки воздушного транспорта и, соответственно, повысит безопасность и эффективность управления воздушным движением. Такое мнение выразил ТАСС гендиректор компании "Курсир" и эксперт рынка НТИ "Аэронет" Виталий Муниров.

"Отдельный класс воздушного пространства станет инструментом снижения риска, связанного с одновременным нахождением пилотируемых и беспилотных аппаратов. Это позволит разделить потоки воздушного транспорта, что повысит безопасность и эффективность управления воздушным движением. В перспективе такой подход послужит оптимизации воздушного движения, так как беспилотная и пилотируемая авиация сможет одновременно находиться в небе, не создавая конфликтных ситуаций", - рассказал он.

По словам Мунирова, класс Н может занять слой высотой 300-400 м. "Такая высота является оптимальной для выполнения логистических задач, мониторинга и задач аграрного сектора. Не секрет, что сейчас рынок беспилотных услуг серый и во многом экспериментальный. С введением класса Н есть надежда на то, что коммерческие БАС удастся масштабировать", - добавил эксперт.

Муниров отметил, что выделение отдельного класса воздушного пространства для дронов - важный шаг для устойчивого развития отрасли. Однако необходимо также проработать специальную систему идентификации для обеспечения безопасности их работы, она поможет предотвращать несанкционированное использование беспилотников и оперативно реагировать на инциденты.

Ранее правительство России установило новый класс воздушного пространства H ("эйч") для беспилотников. Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 м от земной поверхности и на специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3 050 м. Информацию о маршрутах полетов для беспилотных воздушных систем и условия их использования будет публиковать Росавиация.

Класс H стал четвертым в воздушном пространстве России - до этого в нем уже были классы A, С и G.