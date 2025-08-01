Глава отраслевого совета Федерации металлургов Украины подчеркнула, что потери без отсрочки СВАМ будут колоссальными

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Украина потеряет 8% экспорта и 5% ВВП, если не будет отсрочено введение разработанного Евросоюзом углеродного налога CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, или Механизм трансграничного углеродного регулирования - прим. ТАСС). Об этом сообщила глава отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова.

"У Украины есть все основания требовать отсрочки действия СВАМ по меньшей мере на период военного положения и переходный послевоенный период. Но пока мы, как представители бизнеса, не подтверждаем, что официальный запрос направлен европейской стороне", - приводит слова эксперта украинское издание "Апостроф".

Колесникова подчеркнула, что потери без отсрочки СВАМ для Украины будут колоссальными - "сокращение ВВП на 4,8% - 5%, экспорта - на 8%, налоговых поступлений - более чем на $2,8 млрд только в первый год". "Пока возможность в промышленности инвестировать в проекты по декарбонизации объективно отсутствует из-за военного конфликта. И это должно быть признано в Брюсселе", - считает Колесникова.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готова отсрочить СВАМ для Украины минимум до 2027 года, но правительство должно послать официальный запрос. Пока такого запроса от украинской власти не поступало.

CBAM - механизм, разработанный ЕС с целью борьбы с изменением климата и снижения выбросов парниковых газов путем экономического компенсирования так называемых углеродных утечек. Утечками называют выбросы парниковых газов, которые образуются при производстве продукции не на территории ЕС, а в других странах с менее строгим углеродным регулированием. В настоящее время выделены шесть категорий продукции, которые подпадают под обязательное регулирование СВАМ, это цемент, железо и сталь, алюминий, удобрения, электроэнергия и водород.