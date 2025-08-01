РСТ: отельеры Турции снизили цены в конце лета из-за падения спроса

По данным министерства туризма республики, в первой половине 2025 года в стране побывало 2,6 млн российских туристов, что на 3% меньше, чем за тот же период годом ранее

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Турецкие отельеры снизили цены на размещение в августе из-за снижения спроса, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на главу комитета РСТ по турагентской деятельности, генерального директора "Сети магазинов горящих путевок" Сергея Агафонова.

"В начале этого сезона турецкие отели вновь подняли цены, туристы не были готовы ехать по таким ценам, мы увидели спад по направлению и переориентацию на другие страны. Турецкие отели осознали ошибку и уже ближе к высокому сезону начали снижать цены, давать различные скидки. Сейчас спрос на август хороший, цены примерно на уровне прошлогодних", - сказал Агафонов.

По данным министерства туризма Турции, в первой половине 2025 года в стране побывало 2,6 млн российских туристов, что на 3% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Как отметил Агафонов, эта статистика соответствуют продажам направления в России. Спрос на Турцию находится на прошлогоднем уровне, как и цены, которые снизились по сравнению с началом сезона. В августе отправиться в пятизвездочный отель "все включено" в Аланье можно за 100 тыс. рублей на двоих с перелетом. По статистике компании, в начале августа средний чек по Турции на одного туриста составляет 129,3 тыс. рублей, на двоих - 223 тыс., на троих - 269 тыс.