Акции миноритариев, которые согласятся на предлагаемые изменения, будут обменяны на акции ТМК

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Акционеры Трубной металлургической компании (ТМК) одобрили переход на единую акцию через присоединение восьми ключевых подконтрольных обществ к материнской компании, следует из сообщения ТМК.

Акционеры ТМК, которые проголосовали против присоединения подконтрольных обществ или не приняли участие в общем собрании акционеров (ОСА), имеют право предъявить свои акции к выкупу. Цена за одну акцию ТМК составит 116,10 руб., что, согласно законодательству РФ, соответствует средневзвешенной цене акций ТМК на Мосбирже за шесть месяцев, предшествующих дате принятия советом директоров решения о проведении собрания. "Предъявить свои акции к выкупу такие акционеры смогут в течение 45 дней после решения ОСА, то есть до 15 сентября 2025 года. Расчеты завершатся в течение 30 дней после окончания приема требований, то есть до 15 октября 2025 года", - добавили в компании.

Общие собрания акционеров или участников присоединяемых обществ рассмотрят вопрос о присоединении к ТМК 7 августа 2025 года. Акции миноритариев, которые согласятся на предлагаемые изменения, будут обменяны на акции ТМК. Для обмена ТМК проведет дополнительную эмиссию акций. "Чтобы обеспечить необходимую гибкость, ТМК зарегистрирует дополнительную эмиссию большим объемом, чем того требует обмен. Однако фактический объем допэмиссии, по предварительным оценкам, не превысит 5% уставного капитала компании. Не использованные в обмене акции будут погашены", - уточнили в компании.

К ТМК планируется присоединить такие подконтрольные общества, как "ТМК-ТР", "ТД ТМК", "ВТЗ", "СинТЗ", "СТЗ", "Тагмет", "ПНТЗ", "ЧТПЗ", отмечали в компании.

В ТМК добавили, что владельцы акций присоединяемых обществ, которые не согласятся с присоединением к ТМК, или не примут участие в общих собраниях, смогут предъявить свои акции к выкупу. Коэффициенты конвертации и цены выкупа рассчитаны для каждого общества на рыночной основе.

Переход на единую акцию в результате присоединения восьми подконтрольных обществ компания планирует реализовать к 31 декабря 2025 года, напомнили в ТМК.

ТМК - крупнейший производитель труб в РФ, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса.