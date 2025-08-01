Таким образом самопровозглашенное государство отреагировало на указ президента США Дональда Трампа о введении таможенных тарифов на продукцию из нескольких стран

БЕЛГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Самопровозглашенное Косово отменит пошлины на американские товары на фоне указа президента США Дональда Трампа о введении таможенных тарифов на продукцию из ряда стран, заявил премьер-министр Альбин Курти.

"Мы рады сообщить, что только что одобрили решение правительства об отмене торговых пошлин на американскую продукцию. В результате этого отныне на товары американского производства, ввозимые в Косово, будет распространяться нулевой тариф", - написал Курти в Х.

1 августа Трамп подписал указ о введении пошлин от 15% до 41% в отношении более 60 стран и Евросоюза. Они вступят в силу 7 августа. Наиболее высокие пошлины коснутся таких стран, как Ирак (35%), Сербия (35%), Швейцария (39%), Лаос (40%), Мьянма (40%) и Сирия (41%). Документ устанавливает пошлину в размере 10% на продукцию из сербского автономного края Косово и Метохия, в одностороннем порядке провозгласившего независимость в 2008 году. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств Евросоюза.