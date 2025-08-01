Она составила 76,3 млрд рублей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. "Транснефть" по итогам I полугодия получила чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 76,3 млрд рублей против 54,5 млрд руб. (рост на 40%) за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.

"Увеличение чистой прибыли прежде всего обусловлено динамикой финансовых доходов и расходов, в том числе отсутствием в I полугодии текущего года отрицательной переоценки финансовых вложений в акции ПАО "НМТП". При этом в отрицательную сторону на размер прибыли повлияло увеличение ставки налога на прибыль для "Транснефти" до 40% на 2025-2030 годы", - отмечается в сообщении "Транснефти".

Выручка "Транснефти" выросла на 0,4% - до 637,7 млрд руб., себестоимость продаж осталась на уровне 569 млрд руб.