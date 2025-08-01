По данным на 16:10 мск, цена на драгметалл росла на 1,8% и составляла $3 401,9 за тройскую унцию

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше $3 400 за тройскую унцию впервые с 23 июля 2025 года. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 16:10 мск, цена на драгметалл росла на 1,8% и составляла $3 401,9 за тройскую унцию. К 16:27 мск стоимость золота незначительно ускорила рост до $3 405,5 за унцию (+1,91%).

На этом фоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на лондонской бирже ICE демонстрировала снижение, свидетельствуют данные торгов. По данным биржи на 16:27 мск, фьючерс на Brent снижался и торговался на уровне $71,5 (-0,39%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре 2025 года снижался на 0,35%, до $69,16 за баррель.