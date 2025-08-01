"Автостат": в России продажи машин Xcite выросли в 2,6 раза по итогам июля

Дилеры продали 2 043 автомобиля

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Продажи автомобилей марки Xcite через дилерскую сеть Lada в июле 2025 года в РФ выросли в 2,6 раза по сравнению с июлем 2024 года, до 2 тыс. единиц. Бренд показывает рекордные результаты второй месяц подряд, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"По итогам июля 2025 года через дилерскую сеть Lada реализовано 2 043 автомобиля марки Xcite. Это на 26,3% больше, чем в июне, и в 2,6 раза превышает результат июля 2024 года. Как сообщает пресс-служба Xcite, бренд показывает рекордные результаты продаж второй месяц подряд", - сказано в сообщении.

Основная часть реализованных автомобилей пришлась на среднеразмерный универсальный кроссовер X-Cross 7 - в июле в России было продано 1,7 тыс. таких машин. При этом полноразмерный X-Cross 8 разошелся тиражом в 343 экземпляра. Всего за семь месяцев в России продано 5,9 тыс. автомобилей Xcite.

На российском рынке представлено два кроссовера бренда - переднеприводный среднеразмерный X-Cross 7 и полноразмерный с возможностью подключения полного привода X-Cross 8. Продажи автомобилей осуществляются через дилерскую сеть Lada.