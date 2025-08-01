Денежные средства поступят на счета граждан до сентября

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минфин работает над выделением из бюджета РФ средств на софинансирование Программы долгосрочных сбережений (ПДС), средства поступят на счета граждан до сентября 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Программа долгосрочных сбережений (ПДС) предусматривает государственное софинансирование взносов граждан на 2025 год. В настоящее время ведется работа по техническому выделению средств из федерального бюджета на осуществление софинансирования. Денежные средства поступят на счета граждан до сентября 2025 года", - говорится в сообщении.